Auto senza assicurazione e patente falsa: 37enne denunciato e sanzionato

Incappa in un posto di controllo, in piazza Stazione ad Agrigento, e i poliziotti accertano, praticamente subito, che quell'Alfa Romeo 156 era senza assicurazione. Motivo per il quale già lo scorso anno, ma a Favara, era stato sanzionato dai carabinieri. Alla richiesta di patente e libretto, il trentasettenne nigeriano residente a Racalmuto ha fornito il documento di guida agli agenti della sezione Volanti della Questura. E i poliziotti non ci hanno messo molto tempo ad appurare che quella patente era falsa.

Il documento è stato sequestro e l'uomo è stato denunciato, alla Procura di Agrigento, per l'ipotesi di reato di uso di atto falso. Contestata, e con reiterazione, anche la guida senza patente ed elevata la sanzione amministrativa, da oltre 800 euro, per la mancanza d'assicurazione.

L'autovettura è stata sequestrata ai fini della confisca ed è stata affidata in custodia allo stesso trentasettenne.