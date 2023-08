Scuola, torna l'incubo delle 104 "facili": disposti controlli a tappeto

"Il diritto all’assistenza dei soggetti con disabilità è sacrosanto e va tutelato e per questo ho chiesto all’Ufficio scolastico regionale che venga operata una verifica sui titoli di precedenza degli aspiranti a incarico di docenza a tempo determinato che usufruiscono della legge 104".

Ad annunciarlo alla stampa è l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Mimmo Turano.

Non una "caccia alle streghe", dice, ma un impegno per "garantire massima equità e trasparenza nel processo di selezione per gli incarichi a tempo determinato e tutelare anche tutti coloro che hanno reale necessità di assistenza e di avere un congiunto vicino".

Le attività partiranno a brevissimo: l'Ufficio scolastico regionale ha infatti già inviato una nota ai dirigenti di tutti gli ambiti territoriali e ai dirigenti scolastici per "avviare una verifica attenta e tempestiva di tutti i titoli di precedenza dichiarati, prima che si possano consolidare posizioni di vantaggio illegittime", quindi prima che si proceda ai trasferimenti per il prossimo anno scolastico.

Di 104 ad Agrigento, oggettivamente, non si parla quasi più. Dopo la ribalta sulla vicenda connessa al blitz "La Carica delle 104" e le proteste dei docenti costituiti in comitati spontanei a difesa di chi ha effettivamente diritto a questa forma di tutela perché portatore di handicap o parente di un soggetto disabile, è calato un profondo silenzio sul tema.