Gli scontri dopo la partita Folgore-Unitas Sciacca, Daspo per 5 tifosi saccensi

Il questore di Trapani Salvatore La Rosa ha emesso cinque Daspo - due da 8 anni e tre da cinque anni - nei confronti di altrettanti tifosi della squadra dell'Unitas Sciacca calcio'. I destinatari del provvedimento avrebbero aggredito dei supporter della Folgore al termine della partita di Eccellenza del 22 ottobre giocata allo stadio comunale di Castelvetrano. Dei cinque tifosi, due sono stati fermati dalla polizia già al termine della partita e il gip di Marsala ha emesso il provvedimento dell'obbligo di firma prima e dopo le partite casalinghe.

Una quarantina i sostenitori della squadra saccense che, secondo la ricostruzione della Questura di Trapani, avrebbero forzato “il cordone di sicurezza creato dal personale in servizio e, dopo aver spalancato uno dei cancelli di uscita, si dirigevano all’esterno dell’impianto sportivo raggiungendo ed aggredendo, con l’utilizzo di aste di bandiera ed altri oggetti contundenti, isolati sostenitori della “Folgore Calcio” ancora presenti nelle immediate vicinanze del campo di gioco. In particolare, cinque ultras saccensi accerchiavano un tifoso della Folgore colpendolo al volto e procurandogli la frattura del setto nasale ed altre escoriazioni sul viso”.

“Con i provvedimenti in questione il questore – è stato spiegato con una nota stampa – ha inteso stigmatizzare in chiave di prevenzione condotte concretamente pericolose sotto il profilo dell’ordine pubblico ed estranee ad una sana competizione agonistica che nulla a che vedere con episodi di violenza e disordine sociale come quelli appena descritti”.