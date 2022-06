Caro gasolio, settore ormai in ginocchio: pescatori a Sciacca bruciano tessere elettorali

Esplode la protesta dei marittimi anche a Sciacca, tra i dieci comuni della provincia di Agrigento chiamati al voto. I lavoratori del comparto hanno infatti bruciato le proprie tessere elettorali, in segno di sfiducia verso la politica tutta e come manifestazione di uno stato di disagio ormai profondo e irreparabile. Una protesta comunque simbolica, dato che alla fine sarebbero state incenerite delle copie e non dei certificati originali.

In tutta la Regione ormai i pescatori sono in rivolta e la situazione non accenna a migliorare nonostante l'appello dell'assessore regionale alla Pesca Toni Scilla. A pesare è soprattutto l'enorme costo del gasolio, che rende oggi economicamente svantaggioso andare in mare.

Per alcuni equipaggi è stata già avviata la cassa integrazione.