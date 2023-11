Schiaffeggiati e strattonati sotto casa: conviventi aggrediti da due persone

Aggrediti, schiaffeggiati e strattonati sotto casa. Vittime di quello che è stato un episodio di violenza, per fortuna durato poco, un cinquantaquattrenne e una sessantenne. Ad affrontare la coppia di conviventi, a quanto pare per motivi economici, sarebbero stati in due. L'alterco prima e l'aggressione fisica dopo è, per fortuna, durata pochissimo perché sono sopraggiunte le pattuglie di polizia e carabinieri. E prima dell'arrivo delle forze dell'ordine i due si sono dileguati nel nulla. E lo hanno fatto rapidamente.

I due licatesi hanno riportato dei traumi non gravi al volto, Entrambi hanno rifiutato le cure mediche. Dietro l'episodio di violenza vi sarebbero - stando a quanto hanno raccolto gli investigatori - motivi economici. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per risalire ai due aggressori che potranno essere perseguiti soltanto a querela di parte dai conviventi.