Movida e scazzottate in via Porcello e sulla spiaggia di San Leone: nessun ferito

Scazzottata, fra comitive di adolescenti, in via Porcello e principio di rissa sulla spiaggia di San Leone. Due gli interventi, fra sabato sera e domenica pomeriggio, delle forze dell'ordine che hanno scongiurato il peggio. Nessuno, a quanto pare, è rimasto ferito. E questo lo si desume dal fatto che nessuno si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio.

Nella notte fra sabato e domenica, l'alterco - ben presto trasformatosi in un tafferuglio, in via Porcello. A "scontrarsi" due gruppetti di adolescenti. In questo caso, quando polizia e carabinieri sono giunti sul posto degli esagitati non c'era più nessuna traccia. E a nulla sono servite le perlustrazioni delle aree circostanti.

Domenica pomeriggio, sulla spiaggia di San Leone, l'altro episodio. In questo caso sarebbero state utilizzate anche bottiglie di birra. Per questa circostanza, nessun allarme è stato lanciato - e tante sono state le persone che hanno assistito - al numero unico d'emergenza.