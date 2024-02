Scappa all'Alt della polizia a San Leone e viene inseguito fino a Villaseta dove minaccia i poliziotti: arrestato

Scappa all'Alt dei poliziotti della sezione Volanti e dal viale Delle Dune, a San Leone, viene inseguito fino a Villaseta dove, dopo le minacce agli agenti, il ventenne agrigentino è stato arrestato. Il giovane è stato indagato per resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Stamani si è tenuta la direttissima e il giudice dopo aver convalidato l'arresto ha disposto l'obbligo di dimora.

L'autovettura, una Fiat Punto, è stata notata mentre zigzagava lungo viale Delle Dune. I poliziotti della sezione Volanti hanno ipotizzato che il conducente potesse essere ubriaco e per questo hanno imposto l'Alt. Ma l'automobilista non soltanto non si è fermato, ma ha anzi accelerato, allontanandosi dal rione balneare di Agrigento. La pattuglia lo ha inseguito, con tanto di sirene accese, fino a Villaseta dove il giovane automobilista è stato bloccato. Il ventenne agrigentino ha subito iniziato a dare in escandescenze, non accettando il controllo. Ed è in questo contesto che avrebbe - stando all'accusa - minacciato i poliziotti. E' stato dunque arrestato e inizialmente, su disposizione del sostituto procuratore di turno, posto ai domiciliari.

Il ventenne è stato sottoposto all'alcol test che ha però dato esito negativo. Stando sempre a quanto accertato dai poliziotti, il ragazzo sarebbe scappato all'Alt perché guidava senza patente e senza che la macchina fosse assicurata. Per questo sono state, naturalmente, contestate le violazioni al codice della strada. Per guida senza patente è stata elevata una sanzione di 5mila euro, mentre per la mancanza della copertura assicurativa di 800 euro e passa.

Il giudice, durante la direttissima della tarda mattinata, ha convalidato l'arresto dei poliziotti della sezione Volanti della questura ed ha disposto a carico del giovanissimo l'obbligo di dimora.