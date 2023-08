Scappa all'Alt dei carabinieri e viene bloccato dopo un inseguimento: denunciato 42enne

Non si ferma all'Alt dei carabinieri imposto lungo via Caduti di Marzabotto a Villaseta. In sella al suo Piaggio Liberty 200, a gran gas, tenta, pericolosamente, di scappare. Viene inseguito e bloccato. Erano le 19,30 circa di giovedì quando, nel rione popolare di Agrigento, si registrava il momento di caos. I militari dell'Arma della stazione di Villaseta sono però riusciti a bloccare, e a denunciare, l'uomo che ha messo a rischio se stesso e chi, in quell'esatto momento, si trovava lungo la strada.

Ad essere denunciato alla Procura, per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e tossicologici, è stato un quarantaduenne empedoclino.

L'uomo, dopo essere stato appunto bloccato dai carabinieri, non ha voluto sottoporsi né all'alcol test, né agli esami per accertare se stesse o meno guidando sotto l'effetto di droghe. La denuncia è stata lo stesso, comunque, formalizzata.