Scala dei Turchi, Armani sceglie la scogliera di marna bianca per lo spot del suo nuovo profumo

Armani sceglie la Scala dei Turchi per il nuovo spot del suo profumo.

Questa mattina una troupe, regolarmente autorizzata, ha allestito un mini set sulla scogliera di marna bianca, con fotografi, operatori, direttore della fotografia, due modelle e un modello, per girare alcune scene.

Le riprese sono cominciate all'alba, alle 6,30 del mattino, per concludersi intorno alle 11,30.

Ancora una volta, dunque, la Scala dei Turchi, viene scelta come scenario privilegiato e di grande impatto visivo per promuovere i grandi brand della moda Made in Italy. L'immagine del sito otterrà certamente una promozione a livello internazionale.