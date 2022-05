Scala dei Turchi messa in vendita, il proprietario: "La compri Elon Musk e la usi al meglio"

Il proprietario della Scala dei Turchi, Ferdinando Sciabarrà, è pronto a vendere la scogliera di marna bianca ed ha lanciato un appello - che sa di provocazione - ad Elon Musk, il ricco imprenditore ed inventore statunitense. Lo riporta oggi il Corriere della Sera: "Non è bastato dire alla Regione, al Comune di Realmonte e agli enti pubblici interessati “Ve la regaliamo”. Perché sono arrivate solo promesse. Senza nulla fare. E, dopo un anno, preoccupati da una stagione che si annuncia come un assalto ai gradoni della Scala, la mettiamo all’asta, facendo appello per primo a Elon Musk perché se la compri lui, la protegga e la usi al meglio...".

La Scala dei Turchi, per la quasi totalità, è proprietà privata. Conclusa l'inchiesta penale, con una perizia che ha accertato la legittima acquisizione di gran parte della scogliera di marna più famosa al mondo, è scattata la restituzione. Era metà novembre del 2021. Il sequestro risaliva invece al 27 febbraio dell'anno prima. "Volevo donarla alla pubblica amministrazione ma il 'pubblico' è sordo. Volevamo affidarla ad una associazione ambientalista e ci è stato impedito... È necessario consentire visite in sicurezza dei turisti con accessi controllati, non solo con staccionate facilmente aggirabili - ha detto, sempre attraverso le colonne del Corriere della Sera, il pensionato settantatreenne - . Bisogna bloccare gli smottamenti della roccia che si sfalda". La Regione, effettivamente, aveva promesso di interessarsi alla gestione. "Come l’amministrazione comunale che, invece di realizzare i controlli, ha riaperto contro di noi una causa civile per rivendicare una usucapione smentita dai periti del giudice penale" - ha aggiunto il proprietario della Scala dei Turchi - .

Già nell'aprile dello scorso anno, Sciabarrà - attraverso il suo legale: Giuseppe Scozzari - si era, appunto, detto "disponibile a cedere tutte le particelle su cui ricade la scogliera al Comune di Realmonte e alla Regione". Nulla è però accaduto nel frattempo. E adesso che la stagione estiva è praticamente alle porte, il pensionato è preoccupato: "Non abbiamo la forza di gestire il flusso in sicurezza perché nessuno si faccia male. Se le istituzioni siciliane non sono capaci, ben venga qualcuno come Musk. Purché la renda fruibile gratis come abbiamo fatto noi da sempre - ha concluso Sciabarrà - . Musk o altri possono guadagnare in immagine. Cedendo il sito per pubblicità o altro ai grandi della moda, per esempio. Certo, non per costruirci sopra un chiosco o un albergo".