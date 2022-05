Scala dei Turchi in vendita? Il Comune: "Si tratta solo di una provocazione"

Scala dei Turchi in vendita? "Solo una provocazione". Così il sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca replica alla notizia della volontà del proprietario dell'area di mettere all'asta la scogliera di marna bianca.

"Quanto detto da Sciabarrà è smentito dallo stato degli atti - continua il primo cittadino -. Il Comune di Realmonte ha già raggiunto un accordo transattivo per la definizione del contenzioso pendente che prevedeva e prevede una serie di adempimenti in corso di esecuzione, per come espressamente richiesti dalla controparte. Con delibera della Giunta municipale 3 del 12/1/2022 è stato conferito - continua il sindaco Lattuca - incarico al notaio per compiere i relativi atti propedeutici alla stipula. Proprio venerdì scorso è intervenuta una nota interlocutoria che ha richiesto un’integrazione documentale a cui verrà dato immediato riscontro. Sia il Comune di Realmonte che la Regione Siciliana, per quanto di rispettiva competenza, si sono adoperati in questi anni per dare risoluzione a questa vicenda, per la tutela della Scala dei Turchi e per la sua valorizzazione. Sono certa che in tempi brevissimi - conclude il primo cittadino - sarà formalizzato ogni accordo che consentirà di tutelare, preservare, valorizzare e promuovere un bene identitario del territorio di Realmonte e della Sicilia”.