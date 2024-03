Sbarchi a Lampedusa, le preoccupazioni dei poliziotti democratici e riformisti: “Siamo drammaticamente punto e a capo”

“La nostra previsione non è opera di veggenti, ma l'esperienza di chi affronta la tematica dell'immigrazione clandestina da decenni”. Sono le parole di Antonino Alletto, segretario generale del Movimento poliziotti democratici e riformisti.

“Il ministro dell'Interno Piantedosi - prosegue Alletto - aveva preannunciato l'apertura del Commissariato di frontiera a Lampedusa. Siamo drammaticamente punto e a capo. Ad oggi nulla all'orizzonte, sembra che nel meccanismo qualcosa si sia bloccato e nel frattempo l'ordinario rischia di essere tralasciato. Abbiamo la necessità di strutturare concretamente il fenomeno dell'immigrazione clandestina ma l'opera messa in atto dal Governo, allo stato attuale, è solo realizzato a metà. L'hotspot realizzato a Porto Empedocle certamente alleggerisce la presenza sull'isola di Lampedusa, ma questo non basta per una tematica così ampia.

Per le forze dell'ordine impegnate in questo settore significa una sottrazione di risorse significative in termini di uomini e mezzi alla sicurezza complessiva del paese. Questo, certamente, non significa che non sia importante assicurare la nostra presenza, ma le normative attuali non giustificano la nostra presenza se non quella finalizzata all'identificazione di eventuali terroristi in quanto nessuno può impedire la fuga degli ospiti dei vari centri.

Per affrontare la tematica in modo serio, risparmiando tra l'altro risorse economiche, il ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, deve prevedere un rinforzo stabile per la questura di Agrigento, competente per territorio, con l'invio di almeno 100 unità. In modo tale da avere le forze necessarie per fronteggiare tutte le esigenze di sicurezza. Questo produrrebbe, senza alcun dubbio, l'abbattimento dei costi di almeno il 50 per cento rendendo un servizio strutturato e quindi stabile ai cittadini”.