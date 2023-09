Guardia di Finanza, anche in città festeggiato il Patrono San Matteo

La Guardia di Finanza di Agrigento ha festeggiato anche ad Agrigento la ricorrenza del proprio Santo Patrono, San Matteo con una celebrazione eucaristica, presso la Chiesa di San Giuseppe, presieduta da don Giuseppe Cumbo, vicario generale dell’Arcidiocesi di Agrigento, alla presenza dei vertici e rappresentanti delle locali Autorità civili e militari.

Proprio Cumbo, durante l'omelia, ha rivolto un sentito pensiero "agli uomini e alle donne della Guardia di Finanza per la delicata missione loro affidata, prioritariamente rivolta alla tutela della legalità economico-finanziaria del Paese, sottolineando le difficoltà quotidianamente affrontate con spirito di servizio, improntate alla trasparenza e al rispetto dei doveri etico-morali", dice una nota delle Fiamme gialle.

Il colonnello Edoardo Moro, comandante provinciale ha invece "formulato espressioni di sincero apprezzamento per il servizio svolto da tutti i militari del Corpo in territorio agrigentino, sempre con abnegazione e generosità, i quali rinnovano oggi il proprio affidamento a San Matteo, ringraziando, da ultimo, tutte le altre Istituzioni per il sostegno assicurato in ogni circostanza all’operato della Guardia di Finanza".