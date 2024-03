Bimbo resta chiuso dentro un'auto, lo "liberano" i vigili del fuoco

La madre e la nonna lo lasciano in auto per entrare in un negozio e il bimbo, per errore, attiva la chiusura centralizzata della Golf.

Le due donne, a quel punto, non riescono più ad aprirla e sono costrette a chiamare i vigili del fuoco.

È accaduto davanti a un negozio di Santa Margherita Belice: i pompieri, arrivati dopo pochi minuti, hanno prima raffreddato con dei getti d'acqua la macchina che si stava surriscaldando e poi hanno rotto il finestrino "liberando" il bambino.