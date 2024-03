Viabilità, non c'è pace per San Leone: scatta il senso unico

Non c'è pace per la viabilità di San Leone, già messa a dura prova dalle prime "invasioni" di auto nei fine settimana e da situazioni contingenti come il restringimento della carreggiata in viale Dune a causa del crollo della pista ciclabile.

Nella giornata di oggi il Comune di Agrigento ha diffuso una nuova ordinanza che impone un senso unico di marcia nel viale Dune nella direzione di marcia dall' ex stabilimento Ps fino all’incrocio con la via degli Imperatori per i giorni 31 marzo e 1 aprile.

Una decisione presa dall'Ente "considerato che i lavori di ripristino della pista ciclabile e il relativo restringimento della carreggiata, dovuti all’erosione del costone, causano problemi alla circolazione stradale.

E proprio in merito alla situazione che si registra nella zona della quarta spiaggia, l'Ente sta intervenendo al momento solo con nuova segnaletica orizzontale, con la posa di nuove strisce pedonali.