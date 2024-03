Movida primaverile e traffico "impazzito" a San Leone: semaforo della pista ciclabile spento complica la viabilità

Code chilometriche e clacson "a tempesta", ieri sera, a San Leone dove, ancora una volta, è anche andato in tilt uno dei semafori che regola il senso unico alternato, lungo il viale Delle Dune, all'altezza della pista ciclabile crollata.

Come da tradizione, nel primo weekend primaverile, per un aperitivo o una cena in compagnia, o anche soltanto per una semplice passeggiata, centinaia e centinaia di agrigentini e residenti nei paesi limitrofi si sono riversati a San Leone. È stato l'effetto movida primaverile appunto. E alle ore 20 il traffico è letteralmente "impazzito", in alcuni punti si è rivelato insostenibile. Gli automobilisti per cercare di "svegliare" e far velocizzare chi avevano avanti, hanno iniziato a suonare e quei clacson hanno richiamato l'attenzione anche degli abitanti. "Peggio degli altri anni, peggio!", ha commentato qualcuno dei residenti. A complicare gli spostamenti, contribuendo a far formare le code chilometriche, anche i semafori che regolano il senso unico alternato all'altezza della pista ciclabile crollata. Alle ore 21,20, uno dei due impianti (che fino a mezz'ora prima era regolarmente in funzione), si è all'improvviso spento. L'altro invece era regolarmente attivo.