Schiaffi, pugni e un colpo di mazza in testa alla fidanzata: 30enne chiede aiuto ai passanti

Una donna trentenne è stata aggredita a schiaffi e pugni dal fidanzato che l'ha pure colpita con una mazza da baseball alla testa. L'episodio è avvenuto nella notte fra sabato e domenica al viale dei giardini, a San Leone. La notizia è stata pubblicata oggi sul quotidiano La Sicilia.

La trentenne agrigentina, dopo aver avuto una violenta lite con il ragazzo che l'avrebbe picchiata, è uscita per strada chiedere aiuto ai passanti.

Sul volto, assai visibili, i segni delle percosse. La donna è stata medicata dal personale del 118 e portata in ospedale per accertamenti, sul posto è intervenuta la polizia. La presunta vittima, almeno per il momento, non ha voluto presentare denuncia.