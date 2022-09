San Leone, si cambia ancora: ecco la nuova regolamentazione del traffico

Cambia la viabilità a San Leone, ma nessuno - o quasi - lo sapeva. Nella giornata di ieri (2 settembre) il Comune ha infatti pubblicato un'ordinanza che valida dal 2 al 4 del mese che impone il divieto di circolazione alle auto nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dalle 20 alle 24.

Un provvedimento giustificato con il "copia e incolla" delle motivazioni che finora hanno portato l'Ente a piccole e grandi modifiche degli orari di apertura e chiusura, e che deriva comunque da una decisione esplicita dell'assessore alla Polizia locale Francesco Picarella, che lo scorso 1 settembre ha dato incarico agli uffici di disporre appunto la chiusura al passaggio delle auto del lungomare "Falcone e Borsellino" almeno per quanto riguarda il lato mare dal civico 35 e fino a piazzale Giglia.

Il divieto varrà (al momento solo fino a domani) anche in via Senatore Cognata, nel tratto compreso tra via Eolo e il lungomare stesso. Fino allo scorso 31 luglio la Ztl valeva solo nelle giornate di sabato e domenica.