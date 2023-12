Trova nel cortile di casa 21 cartucce di pistola, 43enne nel mirino: aperta inchiesta

Non una, non due e nemmeno una decina. Sono state ben 21 le cartucce che sono state ritrovate nel cortile di un'abitazione di San Giovanni Gemini. A ritrovarle, chiamando subito i carabinieri, è stata una quarantatreenne.

Le cartucce da pistola sono state poste sotto sequestro e sono risultate essere fortemente ossidate. Verranno sottoposte ad analisi ed accertamenti per stabilirne, laddove possibile, la provenienza.

I militari dell'Arma, come da routine, hanno avvisato il sostituto procuratore di Agrigento che ha aperto un fascicolo d'inchiesta a carico di ignoti e che si occuperà adesso di coordinare l'attività investigativa dei carabinieri della compagnia di Cammarata. Scontato - anche se non filtra neanche la più piccola indiscrezione, né da parte degli investigatori, né dagli inquirenti - che i carabinieri abbiano immediatamente verificato se nella zona dove sorge l'abitazione della donna vi siano degli impianti di videosorveglianza. Gli eventuali filmati potrebbero del resto, e anche subito, indirizzare l'attività investigativa dei carabinieri che stanno cercando di comprendere in che contesto possa essere maturata l'intimidazione.