Parcheggio a pagamento al San Giovanni di Dio? Il Cartello sociale incalza: "Revocate l'avviso esplorativo"

"Venga revocato l'avviso esplorativo per l'eventuale concessione di servizio per la gestione delle aree dedicate a parcheggio del presidio ospedaliero San Giovanni di Dio". Questa la richiesta avanzata, con una lettera inviata al commissario straordinario dell'Asp Mario Zappia, dal Cartello sociale che appena ieri aveva espresso contrarietà: "Non è assolutamente accettabile il principio di fare pagare un ticket a chi si reca in ospedale per accedere ai servizi sanitari o per visitare i degenti".

"A nome del Cartello Sociale della provincia di Agrigento, i componenti don Mario Sorce, Alfonso Buscemi, Emanuele Gallo, Gero Acquisto e Salvatore Pezzino chiedono la revoca e il conseguente immediato ritiro dell'avviso richiamato in oggetto - hanno scritto - . Le reazioni di questi giorni di estrema contrarietà all'ipotesi di fare pagare un ticket a chi si reca nella struttura ospedaliera ci conforta nell'avanzare una richiesta che ragionevolmente si oppone all'idea di utilizzare un luogo di sofferenza e di cura per fare cassa. Probabilmente la decisione si inserisce nel solco di quella filosofia che guarda al privato come modello virtuoso per gestire la sanità e che in questo caso si pensa di applicare anche per un servizio accessorio come quello in questione. Va ricordato a chi immagina soluzioni di questo tipo che chi è costretto a frequentare il San Giovanni di Dio non lo fa per motivi turistici - evidenziano sarcasticamente - ma per necessità che comportano già un prezzo molto alto di preoccupazione se non di dolore. Aggiungere anche un balzello economico sarebbe decisamente fuori luogo e contrario ad ogni principio etico. Per il resto la regolamentazione delle aree limitrofe al presidio ospedaliero va vista con favore, anche al fine di curare meglio questi spazi e ordinare più razionalmente il posteggio delle auto dei dipendenti e dei visitatori".