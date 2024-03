"Cantiere edile che non rispetta le norme di sicurezza": 3 denunciati

Ha allestito il cantiere senza rispettare le norme della sicurezza. Un imprenditore di 46 anni è stato denunciato, alla procura della Repubblica di Sciacca, perché ritenuto responsabile di omessa installazione servizi igienici, utilizzo scale a mano non a norma, utilizzo ponteggio non in regola, mancata installazione parapetti, mancata elaborazione progetto ponteggio in uso e difformità al piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi. Ma non è stato il solo a finire nei guai.

Sono stati deferiti, infatti, anche un 45enne e un 47enne, rispettivamente coordinatore e responsabile della sicurezza del cantiere, per l’ipotesi di omessa vigilanza attuazione del piano di sicurezza e coordinamento. Ad effettuare il controllo nel centro di Sambuca di Sicilia sono stati i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro che hanno anche elevato ammende per circa 48.000 euro e sanzioni per 6.000 euro. L’attività imprenditoriale è, inoltre, temporaneamente sospesa.

I controlli per garantire la piena sicurezza sui luoghi di lavoro, così come il rispetto delle norme che tutelano gli operai, vanno avanti da mesi e mesi ormai. E continueranno, in ogni angolo dell'Agrigentino, senza alcuno stop. Perché ad ogni verifica, sistematicamente, i carabinieri del Nil accertano irregolarità o gravi approssimazioni.