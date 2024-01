Cade in un crepaccio di 30 metri e si smarrisce: la speciale squadra Saf vigili del fuoco salva "Stella"

Salvata dopo essere caduta in un crepaccio di oltre 30 metri. Salvata nonostante si fosse smarrita, ma geolocalizzata grazie al microchip. A mobilitarsi, nei giorni scorsi nelle campagne di Sambuca di Sicilia, recuperando e portando in salvo la cagnolina "Stella" è stato il nucleo Saf dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, supportato dai pompieri del distaccamento di Santa Margherita Belice.

Le speciali manovre di recupero - con corde, attrezzature ed ancoraggi - sono state coordinate dal capo reparto Alfonso Falzone, che comanda il nucleo specialistico Saf vigili del fuoco. Falzone ha partecipato personalmente al salvataggio della cagnolina che non è stato affatto semplice. Le manovre si sono rivelate infatti assai complesse a causa della zona impervia e buia, oltre che per la profondità e la ridotta ampiezza del crepaccio dove era finito il cane. Solo dopo ore ed ore, i pompieri del nucleo Saf del comando provinciale di Agrigento sono riusciti a recuperare "Stella" che era, per fortuna, ancora viva. La cucciola è stata restituita al legittimo proprietario.