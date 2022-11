Rubati furgone, auto, pezzi di ricambio e targhe: colpo grosso in autodemolizione

Un furgone Fiat Daily, una Fiat Grande Punto, in attesa di essere radiata, ma anche tanti – anzi tantissimi – pezzi di ricambio, nonché materiali e attrezzi vari in metallo ed ottone, e alcune targhe. E’ stato colpo grosso quello messo a segno, nella notte fra martedì e mercoledì, in un’autodemolizione non lontana dal Quadrivio Spinasanta. Ad entrare in azione, stando a quanto è emerso, non è stato un bandito, né due. Ma ben quattro criminali che hanno agito con il volto coperto. Durante la notte, senza temere d’essere scoperti, i ladri sono riusciti a scegliere quello che, secondo loro, era di valore e a portarlo via. E lo hanno fatto, appunto, in maniera indisturbata. Il danno economico provocato al titolare dell’autodemolizione, ieri, non risultava essere ancora quantificato nell’esatto ammontare. Si parlava però di circa 40 mila euro, se non forse di più.

Mercoledì pomeriggio, alla stazione dei carabinieri di Agrigento il titolare dell’autodemolizione ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti. Ed ha specificato che oltre al furgone Fiat Daily, i criminali hanno portato via anche una Fiat Grande Punto, priva di targhe, in attesa di essere radiata e di proprietà di una donna di Cammarata. I carabinieri hanno naturalmente, e anche subito, allertato la Procura della Repubblica che ha aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti appunto, e avviato le indagini. L’area dove il colpo è stato messo a segno non è risultata essere coperta da impianti di videosorveglianza. Telecamere che avrebbero quasi certamente potuto aiutare l’attività investigativa – che è deputata ad identificare i criminali che hanno agito nottetempo – dei militari dell’Arma.

A quanto pare, il titolare dell’autodemolizione non avrebbe alcun sospetto su chi possano essere gli autori del maxi furto. Spetterà, dunque, appunto, ai carabinieri provare a circoscrivere il fatto di criminalità e a risalire se non a tutti a qualcuno dei componenti della banda. Intanto, anche se non filtrano indiscrezioni da parte di investigatori e inquirenti, è scontato che i carabinieri stiano cercando i due mezzi, il furgone soprattutto che è dotato di targa, che si sono dissolti nel nulla. Non è stato reso noto se siano state o meno effettuate delle perquisizioni, ma certamente si tratta di passaggi investigativi che non vanno affatto esclusi. Fitto è appunto il riserbo tanto dei militari dell’Arma che della Procura di Agrigento che sta coordinando l’inchiesta. Quanto avvenuto non è altro, purtroppo, che un ennesimo furto.