Portano via l'auto ad un 27enne: rapinatori rintracciati, bloccati e arrestati

Un marocchino di 32 anni e un guineano di 23, residenti ad Agrigento, sono stati arrestati per rapina dai poliziotti della sezione Volanti della questura.

I due - secondo l'accusa - hanno rapinato un 27enne agrigentino. Il giovane aveva posteggiato all'altezza della stazione ferroviaria e verosimilmente si accingeva a fare ritorno a casa. Stava di fatto per scendere dall'abitacolo quando è stato avvicinato dai due che lo hanno minacciato e sono riusciti, nonostante si fosse attaccato alla portiera della macchina per impedirlo, a portar via l'utilitaria.

I rapinatori sono stati però, quasi subito, intercettati, bloccati ed arrestati dai poliziotti della sezione Volanti che lo hanno fatto a pochi passi dallo stadio Essenedo, all'altezza di via Toniolo. L’auto è stata recuperata e restituita al proprietario.