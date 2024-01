Lavori in corso tranciano tubo del gas: momenti di paura a Palma

Una rottura accidentale della condotta del gas provoca il panico a Palma di Montechiaro. I fatti sono avvenuti questa mattina in via Oberdan: gli interventi condotti per la posa della fibra ottica sulla hanno infatti tranciato il tubo del metano provocando una fuoriuscita abbastanza rilevante della pericolosa sostanza infiammabile.

Sul posto si sono immediatamente portati i poliziotti, i tecnici di Italgas e i vigili del fuoco, che hanno chiuso la falla e riportato la situazione alla normalità. Non è stato quindi necessario provvedere allo sgombero dei residenti. La società di gestione del gas sta inoltre lavorando per riparare la rottura.

Ad essere accorso insieme alla Protezione civile comunale è stato il sindaco Stefano Castellino. "Ringrazio di cuore, a nome mio e di tutta la città i vigili del fuoco, eroi contemporanei - ha detto - per aver immediatamente chiuso la falla e restituito serenità ai cittadini".

