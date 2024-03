"Ristrutturazione edilizia senza permessi per costruire": un denunciato

Lavori di ristrutturazione edilizia in uno stabile costituito da piano terra e primo piano, in assenza di permesso di costruire. A scoprire il nuovo caso di abusivismo edilizio sono stati i carabinieri della stazione di Porto Empedocle. Una la persona, il proprietario dell'immobile, che è stata deferita alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Nella città marinara non sono soltanto gli agenti della polizia municipale (sempre a corto di personale) a portare avanti la "battaglia" contro l'abusivismo edilizio, ma appunto anche i militari dell'Arma. Così come la guardia costiera per quanto attiene l'area demaniale.

Gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto (i carabinieri appunto) hanno, naturalmente, notiziato il Comune di quanto accertato in zona Vincenzella.