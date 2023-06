Ondate di calore e rischio incendi, la Protezione civile regionale dirama la pre-allerta

Da una allerta all'altra. Questa volta - visto che sembrerebbe essere arrivata, anche se in ritardo, l'estate - si tratta del rischio incendi e ondate di calore.

A diramare per oggi, anche per l'Agrigentino, la pre-allerta (colore arancione, pericolosità bassa) per rischio incendi è stato il dipartimento di Protezione civile regionale.

La situazione è la seguente: "Un robusto promontorio di matrice magrebina tende ad investire gradualmente anche la nostra Penisola portando condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato. La ventilazione debole o moderata comincerà a ruotare dai quadranti meridionali a partire dai settori di Ponente. Di conseguenza le temperature subiranno un graduale rialzo". Sull'Agrigentino - secondo quanto reso noto dal dipartimento della Protezione civile regionale - le precipitazioni saranno assenti, i venti deboli e variabili e le temperature in generale aumento.

Se fino a pochi giorni addietro la Protezione civile regionale diramava le allerte per rischi idrogeologici ed idraulici, adesso si passa appunto agli avvisi per rischi incendio e ondate di calore.