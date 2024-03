Muore dopo aver contratto un'infezione, la famiglia chiede risarcimento danni

Si era sottoposta ad un intervento chirurgico ma, poi, aveva contratto un'infezione che ne ha portato la morte: la famiglia chiede un risarcimento all'Asp di Agrigento.

I fatti risalgono al giugno di alcuni anni fa: i difensori della famiglia, in particolare, contestano "l'omissione diagnostica delle infezioni in atto, le inadeguate cure farmacologiche prestate, l ricovero in un ambiente non protetto e la non costante valutazione dei parametri vitali".

Tutto, secondo l'accusa, a causa di una "malprectice" sanitaria da parte dei medici dell'unità operativa complessa di chirurgia generale e della rianimazione di un ospedale del territorio che l'Asp ha omissato.

Per il decesso della donna la famiglia ha chiesto al tribunale di quantificare un risarcimento danni. L'Azienda sanitaria si sta opponendo nelle sedi opportune, ritenendo che dalla documentazione pervenuta non emergerebbero errori sanitari.