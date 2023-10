Riciclaggio di uno scooter: cancellata condanna a 31enne

Assoluzione per non avere commesso il fatto: i giudici della quarta sezione della Corte di appello di Palermo, presieduta da Luciana Caselli, hanno ribaltato il verdetto del tribunale di Agrigento e cancellato la condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione, inflitta per l'accusa di riciclaggio, nei confronti del trentunenne Dario Contino.

Il collegio, in particolare, ha accolto le tesi del difensore, l'avvocato Alfonso Neri, e ritenuto che non vi fosse prova che il blocco motore, risultato rubato, fosse stato montato da lui su un ciclomotore Piaggio Liberty.

La denuncia nei suoi confronti era scattata dopo che Contino aveva venduto lo scooter a una donna e la polizia stradale aveva sottoposto il mezzo a un controllo dato che il figlio della nuova acquirente lo aveva utilizzato nonostante un precedente sequestro amministrativo.

Dagli accertamenti era risultato che il Liberty aveva un blocco motore in precedenza appartenente a uno scooter rubato. La procura ha ritenuto che il montaggio fosse stato eseguito da Contino prima di vendere il mezzo. Tesi che è stata accolta dai giudici della seconda sezione penale che lo avevano condannato. In appello, invece, è stata dimostrata l'infondatezza delle accuse ed è stata annullata la condanna.