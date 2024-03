Spaccio, immigrazione e malamovida: al via controlli straordinari a Ribera

L'aumento dello spaccio e dell’uso di stupefacenti, ma anche la questione immigrazione. È su questo che è stato incentrato il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Filippo Romano, tenutosi al Comune di Ribera, assieme a tutti i vertici provinciali e locali delle forze dell'ordine.

E anche a Ribera verrà rafforzare la sicurezza, nella consapevolezza che il territorio viene meglio gestito se coordinato in sinergia con le istituzioni e le forze dell’ordine. Il lavoro di squadra è fondamentale sia per ciò che concerne la prevenzione ma anche e la repressione. Saranno organizzati diversi controlli straordinari con la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza e i vigili urbani per contrastare il fenomeno della microcriminalità e della cosiddetta “malamovida”. I servizi di controllo del territorio saranno rafforzati anche attraverso l'utilizzo di telecamere in grado di aumentare il monitoraggio del territorio. Il prefetto Romano ha ribadito il suo impegno a supportare Ribera, assicurando che ogni misura necessaria sarà presa per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini.

"Grazie alla disponibilità del prefetto, ho rappresentato al tavolo le preoccupazioni specifiche della nostra comunità, in particolar modo sui temi cruciali quali il controllo del territorio e soprattutto le problematiche legate alla diffusione dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti, oltre alla questione immigrazione", ha detto il sindaco Matteo Ruvolo.