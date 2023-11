Fanno un foro nella vetrina d'esposizione e "ripuliscono" la gioielleria

"Ripulita" la vetrina della gioielleria di corso Umberto, a Ribera. Ha provocato un danno di circa 5.500 euro il furto messo a segno, durante la notte fra giovedì e venerdì, ai titolari dell'esercizio commerciale. Riberesi che, fatta la scoperta, hanno denunciato alla tenenza dei carabinieri.

Qualcuno, verosimilmente più persone, durante la notte, ha fatto un foro nella vetrata d'esposizione esterna ed ha arraffato tutti i preziosi che vi erano esposti. Non è chiaro se, durante la notte, si sia attivato o meno il sistema d'allarme. E' certo però che i ladri, dopo aver "ripulito" la vetrina d'esposizione della gioielleria, si sono rapidamente allontanati, sparendo nel nulla. Acquisita la denuncia, nella giornata di venerdì, i carabinieri hanno appunto avviato le indagini. Scontato, anche se non vi sono conferme istituzionali al riguardo, che uno dei primi passi investigativi mossi sia stato quello di verificare le immagini dei sistemi di videosorveglianza, sia quelli eventualmente posti a presidio della gioielleria che quelli di corso Umberto. Al lavoro anche gli specialisti della Scientifica che, naturalmente, hanno cercato impronte digitali o tracce che potrebbero essere utili per identificare qualcuno dei delinquenti. A coordinare l'inchiesta, aperta a carico di ignoti, è la Procura della Repubblica di Sciacca.