"Ha accoltellato la moglie ed ha provato a suicidarsi", arrestato il quarantenne

E' in stato di arresto il ribese di 40 anni che avrebbe colpito la moglie, di 37 anni, con un coltello da cucina e che, a sua volta, si sarebbe ferito gravemente alla gola. Il quarantenne è ricoverato, in Rianimazione, all'ospedale Civico di Palermo ed è ancora in gravi condizioni. I mpossibile, dunque, per lui partecipare all'udienza di convalida che, al momento, non si può svolgere. Nemmeno il difensore ha, almeno per il momento, potuto parlare con l'indagato.

Sono migliorate, intanto, le condizioni di salute della trentasettenne. La ferita che la donna ha riportato al collo è stata suturata dai medici dell'unità operativa di Otorinolaringoiatria e la paziente trasferita in Rianimazione, ma in condizioni migliori rispetto al momento in cui è giunta in ospedale. I carabinieri continuano ancora ad indagare, ma mancando le testimonianze ricostruire quanto è accaduto nell'abitazione di via Ciaccio Montalto di Ribera non è affatto un lavoro facile.