L'incubo deviazione è finito: dopo 2 anni e 2 mesi riapre la galleria Spinasanta

Ultimati gli interventi di messa in sicurezza, torna percorribile - dal pomeriggio - la canna in direzione Raffadali, lungo la statale 118. L'Anas: "Realizzati interventi per quasi 1,5 milioni di euro"