Galleria Spinasanta, tutto pronto per la riapertura: arriva il vice ministro Cancelleri

Ci siamo. Anche per la galleria Spinasanta di Agrigento è arrivato il momento della riapertura. Il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, da domani a venerdì sarà in Sicilia per effettuare una serie di incontri e sopralluoghi.

Per domani è previsto un sopralluogo lungo la statale 640, ma in territorio di Caltanissetta, per l'apertura del nuovo viadotto Salso e dello svincolo innesto A19 –Caltanissetta. Mercoledì, alle 11, il vice ministro sarà ad Agrigento per effettuare il sopralluogo per l'apertura della galleria Spinasanta e nel pomeriggio farà un tavolo tecnico, una conference call, con Anas e sindaci sull'opera stradale Castelvetrano-Gela–Prefettura Agrigento. Infine, venerdì sarà il momento del sopralluogo sulla statale 121, la Agrigento-Palermo, per l'apertura di nuovi tratti in territorio Palermitano.