Scivola alla Scala dei Turchi e non riesce più a rialzarsi: turista cinese soccorso dai pompieri

Avrebbe dovuto essere un pomeriggio di spensieratezza, godendo delle bellezze della Scala dei Turchi. Si è invece trasformato, per una coppia di turisti cinesi, in un incubo. L'uomo, un quarantenne, è scivolato e si è fatto male. Impossibilitato a rialzarsi e a tornare indietro, sono dovuti accorrere i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento per soccorrerlo.

A monte, lungo la strada, è giunta anche un'autoambulanza del 118 che ha trasferito il turista - per una sospetta frattura al bacino - al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento.