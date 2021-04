Improvvisa impennata di contagi, Musumeci firma l'ordinanza: Ravanusa in zona rossa

E zona rossa fu. Ad istituirla - per Ravanusa - è stato il presidente della Regione Nello Musumeci. Così per come richiesto dal sindaco Carmelo D'Angelo e a seguito della relazione dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, il governatore ha firmato un'ordinanza che - per Ravanusa - impone restrizioni anti-Covid a partire da domenica 2 e fino a mercoledì 12 maggio.

Sono attualmente 86 i positivi al virus, di cui 59 dal 28 del mese ad oggi. "Le caratteristiche epidemiologiche del fenomeno - dice la richiesta firmata dall'Asp - la veloce propagazione dell'infezione testimoniata da un rapidissimo aumento dei casi in pochi giorni, la previsione di un elevato numero di contatti stretti e occasionali suggeriscono l'adozione di protocolli contenitivi atti a circoscrivere il fenomeno".