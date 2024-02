Incendiata un'abitazione rurale di Ravanusa: notte di lavoro per i pompieri

Un'abitazione rurale - in contrada Monte Saraceno a Ravanusa - ieri sera è stata devastata da un incendio. L'ipotesi investigativa privilegiata è quella del rogo doloso anche perché - a quanto pare - sarebbe stato trovato forzato il lucchetto per accedere nella proprietà.

Ad accorrere, per cercare di salvare il salvabile, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, così come i carabinieri della locale stazione. Soccorritori e forze dell'ordine, in primissima battuta, si sono sincerati sulla presenza o meno di persone all'interno della residenza di campagna. Il controllo ha dato esito negativo: la casa era disabitata e pertanto nessuno si è fatto male, né è rimasto intossicato.

Fino a tarda notte, i pompieri sono stati al lavoro in contrada Monte Saraceno. Soltanto quando è stato spente il rogo, assieme ai carabinieri, si è potuto procedere al sopralluogo di rito per cercare di accertare, e stabilire, cosa effettivamente abbia innescato la scintilla iniziale. Per gli investigatori, il dettaglio del lucchetto forzato non lascerebbe dubbio alcuno: l'incendio è stato appiccato.