Condannato per danneggiamento: arrestato disoccupato 60enne

Deve scontare un anno e tre mesi di reclusione per danneggiamento. E' in esecuzione di un'ordinanza dell'ufficio Sorveglianza del tribunale che i carabinieri hanno arrestato un disoccupato sessantenne di Ravanusa. I militari dell'Arma, dopo aver dato corso al provvedimento, hanno accompagnato il sessantenne, C. I., nella sua abitazione dove dovrà appunto restare, in regime di domiciliari, per un anno e tre mesi.