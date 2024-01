Brucia la Minicar di un operaio: cause non chiare, aperta inchiesta

Le cause non sono chiare. Spetterà ai carabinieri, assieme ai vigili del fuoco, cercare di mettere dei punti fermi nell'inchiesta e definire cosa è effettivamente accaduto in via Masaniello, a Ravanusa. Lungo la strada è divampato l'incendio di una Minicar di proprietà di un operaio trentottenne.

I pompieri del distaccamento di Canicattì hanno domato le alte fiamme e poi, con i carabinieri, si sono occupati della cosiddetta perizia. Accertamenti per stabilire da cosa sia stata provocata la scintilla iniziale. Pare che non siano state rinvenute tracce di liquido infiammabile, né bottiglie sospette. Le ipotesi - tanto quella dolosa, quanto quella accidentale - restano entrambe ancora aperte.