Rapporto Migrantes, la provincia si spopola: è la prima in Sicilia per numero di persone che fuggono all’estero

Un’emorragia che va avanti senza sosta e che si aggrava con il passare del tempo. Impietoso l’ultimo rapporto “Italiani nel mondo 2022” diffuso dalla Fondazione Migrantes. Anche quest'anno Agrigento detiene il triste primato: è la prima provincia della Sicilia per iscritti all'Aire, l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, con i suoi 160.068 emigrati: ci sono 1.315 agrigentini in più, rispetto al 2021, che sono fuggiti all’estero.

“Anno dopo anno - scrive il quotidiano La Sicilia - i dati si fanno sempre più impietosi, specie per quanto riguarda i piccoli centri e tanti sono quelli agrigentini presenti nella graduatoria dei primi comuni per incidenza. Sant'Angelo Muxaro è al secondo posto con 1.152 residenti e 2.557 iscritti all'Aire con un'incidenza del 222%; a seguire ci sono Santa Elisabetta con 2.182 abitanti e 3.255 iscritti all'Aire (incidenza del 149,2%), Cattolica Eraclea con 3.300 abitanti e 4.913 iscritti all'Aire (incidenza del 148,9%), Cianciana con 3.103 abitanti e 4.305 iscritti all'Aire (incidenza del 138,7%), Comitini con 852 residenti e 1.171 iscritti all'Aire (incidenza del 137,4%), San Biagio Platani con 2.860 residenti e 3.578 iscritti all'Aire (incidenza del 125,1%), Grotte con 5.209 abitanti e 5.323 iscritti all'Aire (incidenza del 102,2%), Aragona con 8.766 residenti e 8.579 iscritti all'Aire (incidenza del 97,9%), Joppolo Giancaxio con 1.082 abitanti e 1.050 iscritti all'Aire (incidenza del 97%), Casteltermini con 7.578 residenti e 6.687 iscritti all'Aire (incidenza del 88,8%)”.

Il trend non cambia per quanto riguarda la graduatoria dei primi 25 comuni per iscritti all'Aire in cui la provincia di Agrigento è presente con 8 centri: Licata con 34.287 residenti e 17.330 iscritti all'Aire (incidenza del 50,5%), Palma di Montechiaro con 21.373 abitanti e 12.135 iscritti all'Aire (incidenza del 56,8%), Favara con 31.593 residenti e 10.577 iscritti all'Aire (incidenza del 33,5), nuovamente il comune di Aragona con 8.766 residenti e 8.579 iscritti all'Aire (incidenza del 97,9%), Agrigento con 55.512 abitanti e 6.700 iscritti all'Aire (con un'incidenza dell'12,1%), Casteltermini con 7.269 abitanti e 6.652 iscritti all'Aire (con un'incidenza del 91,5%), Ravanusa con 10.349 residenti e 6.594 iscritti all'Aire (incidenza del 63,7%), segue Canicattì con 34.449 residenti e 6.327 iscritti all'Aire (incidenza del 18,4%).