"Rapina in supermercato e tentato furto in un negozio": 3 canicattinesi non potranno tornare a Caltanissetta

Ci sono anche tre canicattinesi fra i sei, non residenti nella provincia di Caltanissetta, che sono stati rimpatriati con foglio di via obbligatorio e divieto di fare ritorno per un periodo di tre anni.

Il questore della provincia di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello, dopo l'istruttoria della locale divisione polizia Anticrimine, ha emesso 17 provvedimenti applicativi di misure di prevenzione nei confronti di persone che si sono rese responsabili di condotte illecite e antisociali. Fra questi provvedimenti anche i 6 fogli di via obbligatori che hanno avuto, fra i destinatari, anche 3 canicattinesi.

Nello specifico, è stato vietato di tornare a Caltanissetta per i prossimi 3 anni al canicattinese che era stato arrestato per una rapina ad un supermercato e due che sono stati sorpresi mentre stavano cercando di mettere a segno un furto in un'attività commerciale.

Il questore di Caltanissetta ha, infine, emesso anche 9 provvedimenti di avviso orale, con invito a cambiare condotta, a carico di persone che si sono rese autori, a vario titolo, di reati contro la persona (maltrattamenti in famiglia e percosse), reati contro il patrimonio (furto, ricettazione e danneggiamento), per reati concernenti lo spaccio di sostanze stupefacenti e porto illegale di armi.