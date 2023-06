Definì Rakete "sbruffoncella" e "fuorilegge", tribunale non può procedere contro Matteo Salvini

Il tribunale di Milano non potrà procedere contro Matteo Salvini, accusato di diffamazione aggravata nei confronti di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch che forzò il blocco a Lampedusa imposto proprio dal leader della Lega quando era ministro dell'Interno: l'aula del Senato, con una votazione a maggioranza (82 sì, 60 no, 5 astenuti) ha accolto - secondo quanto riporta l'Ansa - la relazione della Giunta delle immunità e stabilito che le opinioni espresse nell'estate 2019 dal senatore sono "insindacabili".

Rackete era la comandante della Sea Watch 3 che aveva soccorso 53 migranti nella zona Sar libica il 12 giugno 2019. L'allora titolare del Viminale, nel corso del lungo braccio di ferro, definì sui social la 34enne "sbruffoncella che fa politica sulla pelle di qualche decina di migranti" e "ricca tedesca fuorilegge". A giugno dell'anno scorso il tribunale aveva accolto una richiesta dei legali di Salvini e trasferito gli atti del processo a palazzo Madama perché fosse il Senato a valutare se le frasi in questione fossero o no coperte dall'insindacabilità. Con la decisione del tribunale di Milano il processo si annulla.

Una notizia "attesa e scontata" per Alessandro Gamberini, legale di Rackete: "È l'insindacabilità dell'insulto. Quelle espressioni nulla avevano a che vedere col ruolo di parlamentare di Salvini, sia per i modi utilizzati che per i contenuti" ha detto ricordando che durante il processo il pm di Milano Giancarla Serafini aveva fatto notare che quelle dell'allora ministro erano "veri e propri attacchi alla persona" - riporta l'Ansa - .