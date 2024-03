Grossa fuga di gas a Racalmuto, accorrono i vigili del fuoco: area interdetta

Grossa fuga di gas lungo via Falcone-Borsellino, quasi all'altezza di piazza del Carmelo, a Racalmuto. Ad accorrere, transennando l'intera area e richiedendo il tempestivo intervento della ditta competente, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, coordinati dal comando provinciale di Agrigento.

Sul posto, anche i carabinieri della stazione cittadina.

Non ci dovrebbero essere rischi per l'incolumità pubblica. Al momento, a quanto pare, non sono state disposte evacuazioni precauzionali. Certo è che dopo l'inferno di via Trilussa a Ravanusa, ogni qualvolta - in tutta la provincia - si registrano fughe di gas dilaga, e non poco, l'allarme.