Questura e rilascio di passaporti: attiva l'agenda elettronica per le urgenze

Lo scorso anno, dal primo dicembre 2022 al 30 novembre 2023, la questura di Agrigento ha rilasciato 9.863 passaporti. Le richieste sono però sempre più pressanti e per rispondere alle esigenze di chi si appresta a partire, è in atto una nuova agenda elettronica per richiedere il passaporto appunto con modalità di urgenza.

Tutti i cittadini - di Agrigento e provincia (sotto il dettaglio della competenza territoriale) - che hanno esigenza, possono richiedere un appuntamento sull’agenda elettronica riservata alle urgenze. Lo rendono noto dalla questura di Agrigento. Si fa scaricando l’apposito modulo di autocertificazione dell'urgenza che dovrà essere consegnato negli uffici al momento della presentazione della richiesta del passaporto elettronico, corredato dall’effettiva esigenza certificata.

Orari ufficio passaporti della questura

Lunedì 8.30-13

Martedì 14.30-18

Mercoledì 8.30-13 e 14.30-18

Giovedì 8.30-13 e 14.30-18

Venerdì 8.30-13

Competenza territoriale dell'ufficio passaporti

Agrigento, Aragona, Cammarata, Casteltermini, Comitini, Favara, Joppolo Giancaxio, Raffadali, San Biagio Platani. San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta. Sant'Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina. Per tutti gli altri Comuni si fa riferimento ai commissariati.