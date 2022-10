Quadrivio Spinasanta nel caos, traffico impazzito e pericolo per gli studenti che rischiano di finire dentro una buca

Studenti che rischiano di essere investiti oppure di finire dentro una voragine che si trova proprio sulla strada che conduce a scuola, la succursale del liceo scientifico “Politi” in via Madonna delle Rocche al Quadrivio Spinasanta.

Grossi problemi di viabilità in una delle zone nevralgiche della città dei templi dove si concentrano, ogni mattina, centinaia di studenti costretti, sia negli orari di entrata che di uscita, a fare “zig zag” tra auto e moto e con un manto stradale tutt’altro che sicuro.

”Giorni fa sono andato a prendere mia sorella a scuola - racconta uno di loro - e non ho potuto non notare la difficoltà e i rischi che corrono i ragazzi a piedi quando vanno a prendere l’autobus alla fermata che dista alcune centinaia di metri dall’istituto e che, tra l’altro, è priva di spazio pedonale o comunque lo stretto marciapiede disponibile è occupato da auto in doppia fila.

Inoltre la presenza di un’enorme buca, nella salita che porta alla scuola, proprio di fronte al supermercato, crea problemi per il passaggio dei mezzi. Basta una piccola disattenzione per finirci dentro.

Per non parlare dell’intenso traffico di auto e moto che si crea quando si entra e quando si esce. Addirittura, data l'assenza di marciapiedi, ho notato che gli studenti sono costretti ad entrare all'interno del supermercato per poi uscire dall'altro lato per evitare di trovarsi di fronte ai mezzi che non lasciano spazio ai pedoni. Proprio per la presenza del supermercato spesso transitano camion di grosse dimensioni. Sarebbe quindi opportuno intervenire per gestire al meglio il traffico e permettere agli studenti di percorrere a piedi il tragitto scuola-bus con una sicurezza che ad oggi manca”.