Quadrivio Spinasanta, sprofonda la strada davanti al supermercato: voragine coperta con un carrello della spesa

Sulla strada adiacente ad un supermercato al Quadrivio Spinasanta si è aperta una voragine causata dal cedimento del manto stradale. Un buco molto pericoloso per mezzi in transito e passanti, soprattutto per coloro che escono dall’esercizio commerciale dopo avere fatto al spesa.

A segnalarlo è stato il Codacons che ha scattato delle foto che ritraggono la voragine temporaneamente coperta “alla meno peggio” utilizzando un carrello della spesa.