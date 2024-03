Sanità pubblica da difendere, la Cgil scende in piazza

Nuovo sit in in difesa della sanità pubblica ad Agrigento. A scendere in strada, davanti all'ospedale "San Giovanni di Dio" sarà la Cgil, sia con la Funzione pubblica che con il sindacato dei pensionati. L'appuntamento è per domani alle 11.

Si tratta di una tappa locale di un momento di protesta su base regionale.

In particolare il sindacato richiede: più finanziamento pubblico per la sanità pubblica; più personale sanitario; più investimenti nelle aree interne e nei presidi disagiati; più medicina territoriale; il rilancio e la valorizzazione dei consultori e dei dipartimenti di salute mentale;

e più sicurezza per il personale sanitario.

"La crisi della sanità pubblica - dice una nota - sarà aggravata dalla scellerata scelta del governo Meloni accettata, supinamente, dal presidente della regione Renato Schifani dell’autonomia differenziata. La Cgil con questa iniziativa vuole sensibilizzare i cittadini a difendere il servizio sanitario nazionale per una sanità siciliana che tuteli le persone più povere e più fragili per rafforzare l’assistenza sanitaria pubblica, per garantire i livelli di assistenza previsti dalla Costituzione repubblicana".