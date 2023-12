Il primo dirigente Patrizia Pagano è il nuovo capo della divisione Anticrimine della Questura di Caltanissetta

Il primo dirigente Patrizia Pagano è il nuovo capo della divisione polizia Anticrimine della Questura di Caltanissetta. Ad accoglierla, stamattina, è stato il questore Pinuccia Albertina Agnello.

Patrizia Pagano, 54 anni, catanese, ma agrigentina d'adozione, è stata assegnata a Caltanissetta in sostituzione di Ema La Porta trasferita alla Questura di Palermo.

Pagano laureata in Giurisprudenza e in Scienze della pubblica amministrazione è entrata in polizia nel 2002, dopo aver vinto il concorso per funzionari. Al termine del corso di formazione, con la qualifica di commissario capo, è stata assegnata alla Questura di Milano. Nel settembre del 2005 è stata trasferita alla Questura di Agrigento con l’incarico di dirigente dell’ufficio Personale. Nel 2013, dopo la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, ha assunto - sempre ad Agrigento - l’incarico di dirigente della Digos fino al 2020, anno in cui ha assunto quello di capo di Gabinetto del questore di Agrigento. Dal mese di giugno 2022, promossa primo dirigente, ha diretto il commissariato di Bagheria.