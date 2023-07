"Scalinata gremita e transenne senza vigilanza al concerto di Giusy Ferreri": denunciato il presidente della Pro Loco

Conclusi gli accertamenti sul "pasticcio" di sabato sera, quando il concerto della cantante Giusy Ferreri stava saltando per il mancato rispetto da parte degli organizzatori delle prescrizioni di sicurezza che erano state imposte, scatta la denuncia per il presidente della Pro Loco, Cristian Vassallo, accusato di "mancato rispetto delle prescrizioni a tutela della pubblica incolumità".

A ricostruire la vicenda e comunicare la circostanza è la questura di Agrigento con una nota. Il questore Emanuele Ricifari - che in assenza del rispetto delle prescrizioni si era assunto la responsabilità di fare un'eccezione per salvare l'evento che aveva radunato migliaia di persone in piazza Marconi - dopo il parere favorevole della commissione provinciale di pubblici spettacoli, aveva rilasciato la licenza.

"La sera del concerto - ricostruisce ancora la questura -, il dirigente dell’ordine pubblico accertava che il titolare della licenza di polizia non si atteneva alle prescrizioni imposte dalla licenza ed in particolare le barriere mobili che delimitavano l’area dello spettacolo non erano presidiate da nessun operatore, inoltre la scalinata che collega piazza Marconi con la via Empedocle, che doveva essere interdetta al pubblico, era gremita di persone che assistevano tranquillamente allo spettacolo".

L'organizzatore, quindi, oltre alla sanzione amministrativa, è stato denunciato.