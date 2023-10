Premio San Michele d'oro Castiglion Fiorentino al sindaco Lampedusa

Sarà consegnato al sindaco di Lampedusa Filippo Mannino il premio San Michele d'oro, che ogni anno l'amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino (Arezzo) dedica ad un personaggio che si è impegnato in settori vari tra cui cultura, sociale, spettacolo. Mannino, 40 anni, porta in giro la voce di Lampedusa e della difficile situazione che l'isola vive ogni giorno ma che affronta accogliendo migranti quotidianamente da ogni angolo del continente africano. La cerimonia di consegna è in programma il 28 ottobre.

"Distante solo 60 chilometri dalla Tunisia, Lampedusa rappresenta l'ultimo baluardo dell'Italia, il primo del continente europeo - ha sottolineato nello spiegare le motivazioni del premio il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli -, ma spesso e volentieri ci raccontano come quest'isola e chi vi abita si trovano da soli a fronteggiare un emergenza umanitaria di carattere internazionale quali sono i flussi migratori provenienti dal continente africano. Al collega Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa e Linosa, che ringrazio per la sua disponibilità, l'onore di rappresentare la sua gente e la sua terra, in un racconto che in occasione della cerimonia di consegna prevista per il prossimo 28 ottobre alle 18, consiglio di non perdere proprio per capire".